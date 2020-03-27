Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз предлагает установить временную квоту на экспорт зерна: до 30 июня вывезти можно будет не более 7 млн т. Министерство также готовится продать часть зерна из интервенционного фонда

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Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

В частности, Минсельхоз при участии крупнейших экспортеров разработал механизм квот, которые ограничивают экспорт наиболее важных для России зерновых культур. Согласно подготовленному министерством проекту постановления правительства, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет введена квота на экспорт за пределы стран Евразийского экономического союза в размере 7 млн т пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (на семена зерновых культур квота не распространяется) в размере 7 млн т. Ранее в этом году Минсельхоз уже предлагал в качестве превентивной меры установить ограничительную квоту на экспорт зерна: с 1 января по 30 июня 2020 года экспорт зерновых не должен был превысить 20 млн т.

Также с 27 марта Минсельхоз начал готовиться к проведению товарных интервенций на рынке зерна, говорится в сообщении министерства. Интервенции будут проводиться с учетом предельных цен, установленных на 2020–2021 год, уточняет Минсельхоз.

Зачем нужны зерновые интервенции Механизм зерновых интервенций государство применяет с 2001 года для стабилизации внутренних цен. При снижении цен на зерно ниже минимальных расчетных значений государственный агент — Объединенная зерновая компания (ОЗК) — закупает зерно у производителей, а при росте цен выше установленных максимальных значений проводит товарные интервенции, то есть продает зерно из интервенционного фонда. Предельные цены Минсельхоз устанавливает для каждого региона. Например, на зерно урожая 2020 года в Южном федеральном округе, куда входят основные регионы-производители, для пшеницы третьего класса закупочные интервенции могут проводиться, если цена достигнет минимума в 7,4 тыс. руб. за т (с учетом НДС), а товарные интервенции — при максимальном уровне цены 9,7 тыс. руб. за т (с учетом НДС). В 2019 году ОЗК продала из государственного интервенционного фонда 1,4 млн т зерна, а всего на конец года в фонде хранилось 1,8 млн т зерна урожаев предыдущих лет.

В текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план, подчеркнул министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении его ведомства. Предлагаемые меры, по словам Патрушева, позволят «гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения». Накануне, в четверг 26 марта, о возможном дефиците муки на рынке предупредил Российский союз мукомольных и крупяных предприятий: в письме Патрушеву союз сообщил, что отрасль несет убытки, так как из-за падения курса рубля и возросшей выгоды экспорта сельхозпроизводители отказываются поставлять зерно мельницам или устанавливают «сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам».