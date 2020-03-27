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Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз предлагает установить временную квоту на экспорт зерна: до 30 июня вывезти можно будет не более 7 млн т. Министерство также готовится продать часть зерна из интервенционного фонда
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

В частности, Минсельхоз при участии крупнейших экспортеров разработал механизм квот, которые ограничивают экспорт наиболее важных для России зерновых культур. Согласно подготовленному министерством проекту постановления правительства, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет введена квота на экспорт за пределы стран Евразийского экономического союза в размере 7 млн т пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (на семена зерновых культур квота не распространяется) в размере 7 млн т. Ранее в этом году Минсельхоз уже предлагал в качестве превентивной меры установить ограничительную квоту на экспорт зерна: с 1 января по 30 июня 2020 года экспорт зерновых не должен был превысить 20 млн т.

Также с 27 марта Минсельхоз начал готовиться к проведению товарных интервенций на рынке зерна, говорится в сообщении министерства. Интервенции будут проводиться с учетом предельных цен, установленных на 2020–2021 год, уточняет Минсельхоз.

Зачем нужны зерновые интервенции

Механизм зерновых интервенций государство применяет с 2001 года для стабилизации внутренних цен. При снижении цен на зерно ниже минимальных расчетных значений государственный агент — Объединенная зерновая компания (ОЗК) — закупает зерно у производителей, а при росте цен выше установленных максимальных значений проводит товарные интервенции, то есть продает зерно из интервенционного фонда. Предельные цены Минсельхоз устанавливает для каждого региона. Например, на зерно урожая 2020 года в Южном федеральном округе, куда входят основные регионы-производители, для пшеницы третьего класса закупочные интервенции могут проводиться, если цена достигнет минимума в 7,4 тыс. руб. за т (с учетом НДС), а товарные интервенции — при максимальном уровне цены 9,7 тыс. руб. за т (с учетом НДС). В 2019 году ОЗК продала из государственного интервенционного фонда 1,4 млн т зерна, а всего на конец года в фонде хранилось 1,8 млн т зерна урожаев предыдущих лет.

В текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план, подчеркнул министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении его ведомства. Предлагаемые меры, по словам Патрушева, позволят «гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения». Накануне, в четверг 26 марта, о возможном дефиците муки на рынке предупредил Российский союз мукомольных и крупяных предприятий: в письме Патрушеву союз сообщил, что отрасль несет убытки, так как из-за падения курса рубля и возросшей выгоды экспорта сельхозпроизводители отказываются поставлять зерно мельницам или устанавливают «сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам».

Ограничительная квота на экспорт зерна не должна создать сложностей для рынка, считает директор консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов. Согласно мартовским прогнозам «Совэкона», до 30 июня 2020 года российские экспортеры могли вывезти за рубеж 6,9 млн т зерна, что соответствует предлагаемой Минсельхозом квоте. Но, по мнению эксперта, ограничительная квота — в принципе «плохое решение», и она не нужна, так как темпы экспорта зерна через какое-то время все равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными. Но если уж государство вводит ограничения на экспорт, то лучше бы это были формальные ограничения, чем неформальные, — например, отказ в выдаче экспортерам необходимых документов, подчеркивает Сизов: по его словам, сейчас продолжаются массовые случаи невыдачи фитосанитарных сертификатов на экспорт масличных и разовые случаи по невыдаче сертификатов на зерно в Сибири. Продажу зерна из интервенционного фонда Сизов считает правильной мерой, но рост цен на зерно, по его мнению, пока все равно продолжится.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минсельхоз, зерно
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