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Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Квота была установлена с 1 апреля в размере 7 млн т. После того как этот объем был экспортирован, Россия перестала вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Федеральная таможенная служба прекратила выпуск новых деклараций на экспорт этих товаров.

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Бизнес
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ограничительные меры, как говорится в сообщении, позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны. В министерстве считают, что запрет на вывоз зерна не повлияет на профильные госпрограммы и показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году.

В конце марта Минсельхоз предложил ограничить вывоз наиболее важных зерновых культур из России и установить квоту в 7 млн т до конца апреля. До 30 июня, по планам министерства, экспорт зерна за пределы ЕАЭС не должен превысить 20 млн т. При этом квота не распространяется на семена зерновых культур.

Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна
Бизнес
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине апреля Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна, проданного из государственного интервенционного фонда. В связи с этим ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу.

Теги: Минсельхоз, зерно, экспорт
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Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
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Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна
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