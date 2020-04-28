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Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

На фоне пандемии коронавируса многие страны пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, однако «это окно быстро захлопнулось», пишет Bloomberg
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз в конце марта предложил установить временную квоту на его экспорт: до 30 июня вывезти можно было не более 7 млн т. Квота была установлена до конца июня, однако уже до 26 апреля Россия в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля.

После приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР, отмечает агентство. Ситуация же в мире осложняется тем, что также ограничили экспорт зерна и некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», отмечает Bloomberg.

Многие страны сейчас, от Египта до Турции, пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но «это окно быстро захлопнулось», пишет агентство.

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Бизнес
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В последнее время наблюдается «всплеск активности», сообщил в интервью Bloomberg директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Покупатели хотят запастись, потому что понимают, что у них, возможно, не будет шанса сделать это позже», — пояснил он. С другой стороны, запрет на российский экспорт может оказаться выгодным для конкурентов, таких как США и страны ЕС, отмечает агентство.

Указанную временную квоту на экспорт зерна Минсельхоз предложил установить, чтобы сдержать рост цен на зерно. Ограничение на экспорт ведомство вело на ряд наиболее важных для России зерновых культур — пшеницу и рожь, на их смесь меслин, а также на ячмень и кукурузу. На семена зерновых культур квота не распространяется. Помимо этого, Минсельхоз начал готовиться к товарным интервенциям на рынке зерна, которые будут проводиться с учетом предельных цен, установленных на 2020–2021 год.

В сложившейся ситуации вопросы продовольственный безопасности выходят на первый план, отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Предлагаемые меры, по его словам, позволят «гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения».

Автор: Виктория Полякова
Теги: экспорт зерна, пшеница
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