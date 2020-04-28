Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

На фоне пандемии коронавируса многие страны пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, однако «это окно быстро захлопнулось», пишет Bloomberg

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Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз в конце марта предложил установить временную квоту на его экспорт: до 30 июня вывезти можно было не более 7 млн т. Квота была установлена до конца июня, однако уже до 26 апреля Россия в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля.

После приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР, отмечает агентство. Ситуация же в мире осложняется тем, что также ограничили экспорт зерна и некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», отмечает Bloomberg.

Многие страны сейчас, от Египта до Турции, пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но «это окно быстро захлопнулось», пишет агентство.