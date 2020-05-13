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Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 страна может собрать 77 млн т пшеницы. Также ведомство ожидает, что Россия станет лидером по экспорту пшеницы, ее поставки могут составить 35 млн т
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн т.

Если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн т), второй — Индия (103 млн т).

Помимо этого, в сезоне 2020/21 Россия может стать лидером по объему экспортируемой пшеницы. USDA ожидает, что страна поставит за границу 35 млн т. За ней будут идти Евросоюз, который ведомство выделяет в общую строчку, с поставками на уровне 28,5 млн т и Канада, чей экспорт ожидается около 24,5 млн т.

Согласно прогнозам USDA, Россия может также собрать 39,4 млн т кормовых зерновых культур (в это понятие входят кукуруза, сорго, овес, рожь и другие) и экспортировать 8,2 млн т.

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В начале апреля замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов подтвердил более ранний прогноз ведомства о сборе 125,3 млн т зерна в 2020 году. Он отметил. что в министерстве надеются собрать зерна не меньше, чем в прошлом году. Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т.

В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. Квоту ранее установило само министерство — она ограничивала объем экспорта на уровне 7 млн т до 30 июня. Мера позволит обеспечить зерном внутренние потребности России и стабилизировать цены на зерно, считают в министерстве.

После этого агентство Bloomberg сообщило, что из-за приостановки экспорта многие страны могут испытывать дефицит этого зерна. Из-за пандемии коронавируса государства старались увеличить закупки пшеницы, однако «окно быстро захлопнулось», отмечало агентство.

Автор: Мария Лисицына
Теги: пшеница, зерновые культуры, Минсельхоз США
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