Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 страна может собрать 77 млн т пшеницы. Также ведомство ожидает, что Россия станет лидером по экспорту пшеницы, ее поставки могут составить 35 млн т

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.

Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн т.

Если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн т), второй — Индия (103 млн т).

Помимо этого, в сезоне 2020/21 Россия может стать лидером по объему экспортируемой пшеницы. USDA ожидает, что страна поставит за границу 35 млн т. За ней будут идти Евросоюз, который ведомство выделяет в общую строчку, с поставками на уровне 28,5 млн т и Канада, чей экспорт ожидается около 24,5 млн т.

Согласно прогнозам USDA, Россия может также собрать 39,4 млн т кормовых зерновых культур (в это понятие входят кукуруза, сорго, овес, рожь и другие) и экспортировать 8,2 млн т.