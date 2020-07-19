Глава центра Гамалеи назвал сроки испытания детской вакцины от COVID-19

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенной для детей, могут начаться в России в течение полугода. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, закон предполагает начало испытаний детской вакцины после того, как будут закончены клинические испытания взрослой вакцины и получены их положительные результаты.

«Мы сейчас готовим документацию, чтобы в течение полугода <...> перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — пояснил Гинцбург. Он отметил, что исследования детской вакцины тоже будут проходить поэтапно на испытуемых разных возрастов.

15 июля Сеченовский университет в Москве выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром Гамалеи. Некоторые участники исследования сообщили, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5-38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали.