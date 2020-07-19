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Пандемия коронавируса ,  
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Глава центра Гамалеи назвал сроки испытания детской вакцины от COVID-19

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенной для детей, могут начаться в России в течение полугода. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, закон предполагает начало испытаний детской вакцины после того, как будут закончены клинические испытания взрослой вакцины и получены их положительные результаты.

«Мы сейчас готовим документацию, чтобы в течение полугода <...> перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — пояснил Гинцбург. Он отметил, что исследования детской вакцины тоже будут проходить поэтапно на испытуемых разных возрастов.

Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от COVID
Общество
Александр Гинцбург

15 июля Сеченовский университет в Москве выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром Гамалеи. Некоторые участники исследования сообщили, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5-38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали.

Позже глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что отечественную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в августе. Гинцбург сообщал, что первые партии препарата могут поступить в больницы уже к середине следующего месяца.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, вакцина, дети
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