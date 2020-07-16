Бизнес ФРГ назвал санкции США из-за Nord Stream 2 попыткой вымогательства

Немецкий бизнес, занимающийся проектами, связанными с Россией, просит у властей ЕС защиты от санкций США. По мнению предпринимателей, действия Вашингтона создают угрозу суверенитету европейских стран

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Угрозы из США ввести новые санкции против участников строительства газопровода «Северный поток–2» (Nord Stream 2) являются ударом по суверенитету ЕС и попыткой вымогательства. Об этом заявил председатель бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес. Его заявление опубликовано на сайте ассоциации.

«США попирают свободную и честную конкуренцию и неограниченно используют санкции для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как отреагировать на эту попытку вымогательства: Еврокомиссия должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и оперативно представить пакет жестких ответных мер. Кроме того, необходима эффективная защита для европейских компаний, которые несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба», — заявил Гермес.

Слова председателя ассоциации стали реакцией на выступление госсекретаря Майка Помпео, заявившего о возможности введения санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток–2». По словам главы Восточного комитета немецкой экономики, в этом случае ограничения могут быть введены против примерно 120 компаний из более чем десятка стран Европы. Тогда под угрозой окажутся инвестиции в размере €12 млрд, предупредил Гермес.

По его мнению, Вашингтону, если тот желает оказать какое-либо давление на российскую экономику, стоит начать делать это на национальном уровне. «Только в прошлом году США импортировали из России нефти и газа на сумму более $12 млрд, а в 2019 году общий торговый дефицит с Россией составил $16 млрд. Если американская администрация считает, что против России нужны новые санкции, то она может действовать в этом направлении», — указал он.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет ассоциации немецких предприятий, работающих на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы. Он был основан в 1952 году.