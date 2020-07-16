Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
Титов и Шнуров поспорили о выдвижении музыканта в Госдуму Политика, 18:02 Вторая волна COVID-19 не наступит: как отреагирует криптовалютный рынок Крипто, 18:00 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 18:00 СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Общество, 17:42 В Совфеде заявили об отсутствии необходимости переносить день голосования Политика, 17:38 Кремль назвал голословными обвинения Лондона в краже данных о вакцине Политика, 17:32 Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Политика, 17:31 В меню KFC появится куриное мясо из 3D-биопринтера Стиль, 17:31 СМИ узнали о предложенных «Локомотивом» €7 млн за игрока сборной Уругвая Спорт, 17:17 Обязанности президента ВФЛА будет исполнять Алексей Плотников Спорт, 17:15 Фондовый рынок Китая закрылся падением. Это важно для биткоина Крипто, 17:14 Серебряная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 17:01 Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд Общество, 17:00 Домашний фитнес: как запустить сервис онлайн-тренировок в период пандемии Экономика инноваций, 17:00 
Политика ,  
0 

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Глава МИД Германии назвал угрозы США ввести санкции против партнеров ошибкой
Газпром GAZP ₽183,63 +0,75% Купить
Майк Помпео и Хайко Маас
Майк Помпео и Хайко Маас (Фото: Jens Meyer / AP)

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.

«Объявляя о мерах, в результате которых под санкциями могут оказаться европейские компании, власти США игнорируют суверенитет Европы и ее право решать, как и откуда получать энергоносители. Энергетическая политика Европы ведется Европой, а не Вашингтоном», — говорится в заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИД Германии.

Министр отметил, что в Берлине считают ошибкой угрозы введения санкций против партнеров. А заявления Помпео Маас назвал новым препятствием в деле выстраивания единой трансатлантической позиции в отношении антироссийских санкций.

Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас»
Политика
Майк Помпео

Накануне, 15 июля, Помпео пригрозил инвесторам газопровода «Северный поток-2» санкциями. «Убирайтесь сейчас — или вы идете на риск», — заявил он.

Позднее Госдеп выпустил разъяснение слов Помпео. В нем отмечается, что департамент обновил публичное руководство по разделу 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Теперь этот раздел допускает введение санкций в отношении инвесторов и партнеров газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «В настоящее время Государственный департамент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», — говорится в сообщении Госдепа.

В апреле 2017 года подконтрольная «Газпрому» Nord Stream 2 AG подписала с пятью европейскими компаниями — французской Engie, австрийской OMV, британо-голландской Royal Dutch Shell и германскими Uniper и Wintershall — соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Германия, американские санкции
Материалы по теме
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
Политика
Польский аналитик назвал способ остановить «Северный поток-2»
Экономика
Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter