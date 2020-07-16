Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Глава МИД Германии назвал угрозы США ввести санкции против партнеров ошибкой

Майк Помпео и Хайко Маас (Фото: Jens Meyer / AP)

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.

«Объявляя о мерах, в результате которых под санкциями могут оказаться европейские компании, власти США игнорируют суверенитет Европы и ее право решать, как и откуда получать энергоносители. Энергетическая политика Европы ведется Европой, а не Вашингтоном», — говорится в заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИД Германии.

Министр отметил, что в Берлине считают ошибкой угрозы введения санкций против партнеров. А заявления Помпео Маас назвал новым препятствием в деле выстраивания единой трансатлантической позиции в отношении антироссийских санкций.

Накануне, 15 июля, Помпео пригрозил инвесторам газопровода «Северный поток-2» санкциями. «Убирайтесь сейчас — или вы идете на риск», — заявил он.