СМИ узнали о передаче в прокуратуру дела о ДТП с участием Ефремова
Дело, открытое в отношении актера Михаила Ефремова из-за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщил источник ТАСС. Источник «РИА Новости» также подтвердил, что дело поступило в прокуратуру и в суд пока не поступало.
«Мы не в курсе, они не обязаны нас уведомлять, но, скорее всего, да», — заявил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев, комментируя данную информацию.
«Процессуально уведомлять адвокатов об этом не должны, так что вполне возможно, что так оно и есть», — сообщила РБК адвокат актера Елизавета Шаргородская.