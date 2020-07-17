СМИ узнали о передаче в прокуратуру дела о ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Дело, открытое в отношении актера Михаила Ефремова из-за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщил источник ТАСС. Источник «РИА Новости» также подтвердил, что дело поступило в прокуратуру и в суд пока не поступало.

«Мы не в курсе, они не обязаны нас уведомлять, но, скорее всего, да», — заявил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев, комментируя данную информацию.

«Процессуально уведомлять адвокатов об этом не должны, так что вполне возможно, что так оно и есть», — сообщила РБК адвокат актера Елизавета Шаргородская.