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Авария с участием Ефремова ,  
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СМИ узнали о передаче в прокуратуру дела о ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Дело, открытое в отношении актера Михаила Ефремова из-за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщил источник ТАСС. Источник «РИА Новости» также подтвердил, что дело поступило в прокуратуру и в суд пока не поступало.

«Мы не в курсе, они не обязаны нас уведомлять, но, скорее всего, да», — заявил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев, комментируя данную информацию.

«Процессуально уведомлять адвокатов об этом не должны, так что вполне возможно, что так оно и есть», — сообщила РБК адвокат актера Елизавета Шаргородская.

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Михаил Ефремов в здании Таганского суда

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, где позднее он умер от полученных травм.

Как показали результаты судмедэкспертизы, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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В отношении актера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова 6 июля.

9 июля суд взыскал с Ефремова более 117 тыс. руб. Как утверждал источник ТАСС, близкий к следствию, деньги взысканы из-за долгов по джипу Grand Cherokee, на котором актер попал в аварию.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП, уголовное дело, прокуратура, новости
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