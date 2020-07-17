Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

Александр Лукашенко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи в Минске (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказать об «очень странных вещах», которые происходят на президентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

«Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом», — заявил Лукашенко, предложив российскому премьер-министру поговорить один на один.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК Белоруссии 14 июля зарегистрировала кандидатами пять человек: действующего главу государства Александра Лукашенко, сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и лидера партии «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергея Череченя.

Еще двух главных кандидатов от оппозиции — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — на выборы не допустили. По данным ЦИК Белоруссии, Цепкало не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей, а в декларации Бабарико были выявлены ошибки. Более того, комиссия заявила об участии в кампании Бабарико иностранной организации.