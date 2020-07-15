У здания ЦИК в Минске задержали пришедших с жалобами людей

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Милиция в Минске задержала людей, пришедших к зданию Центральной избирательной комиссии Белоруссии, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Портал Tut.by ведет онлайн-трансляцию.

По данным портала, задержания начались после закрытия Центризбиркома. Милиционеры стали предупреждать через громкоговорители о том, что ЦИК работает до 19:00, и призывали людей разойтись. Затем людей начали уводить в автозаки. Как сообщает правозащитный центр «Весна», задержаны не менее 15 человек, в том числе сотрудники СМИ. Журналисту «Радио Свобода» Антону Трофимовичу, по информации центра, разбили нос.

После закрытия ЦИКа люди направились в сторону главпочтамта, чтобы отправить жалобы почтой, однако он также прекратил работу.

Днем у здания Центризбиркома собрались десятки жителей Минска, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации оппозиционных политиков Бабарико, экс-главу Белгазпромбанка, и Цепкало, бывшего директора Парка высоких технологий, в качестве кандидатов на пост главы государства. Виктор Бабарико, считавшийся основным противником Лукашенко на выборах, был задержан в июне по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.