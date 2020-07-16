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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат Сафронова потерял связь с коллегами в зале суда

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Суд мог запретить адвокатам советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, которые присутствуют на заседании, использовать средства связи. Об этом журналистам сообщил один из защитников Сафронова Иван Павлов, передает корреспондент РБК.

Павлов отметил, что ему написали о соответствующем требовании следствия, однако затем связь с коллегами оборвалась.

Он также предположил, что следователь Александр Чабан подает ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове, которые не представлялись в суд первой инстанции. Это не предусмотрено процессуальным законодательством, но таким образом следователь может попытаться «спасти свое положение», пояснил адвокат.

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Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене. Его арестовали на два месяца, до 6 сентября.

Следствие считает, что его завербовали в 2012 году, а в 2017-м он передал секретные данные чешской разведке. При этом конечным получателем данных считаются США. Сам Сафронов не признает свою вину и связывает дело с профессиональной деятельностью. До перехода в «Роскосмос» он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Теги: адвокат, суд, заседание
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