Песков счел не вопросом Кремля ситуацию со счетами жены замглавы Минфина

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле не знают об аресте счетов в Белгазпромбанке жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, о котором накануне заявил Комитет госконтроля Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае это не вопрос Кремля», — сказал Песков. Он уточнил, что Кремлю «ничего не известно» об этой ситуации.

Накануне замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев сообщил, что счета жены Круглова арестовали в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка. Как уточнил Дягилев, она хранила в банке €3 млн.

Интервью с Дягилевым показали на основном белорусском государственном телеканале «Беларусь 1», в сюжете говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке открыл подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг», и для налаживания движения денег зампредседателя Белгазпромбанка Сергей Шабан ездил в Санкт-Петербург на встречу с Кругловым. Сотрудники телеканала заявили, что Белгазпромбанк и «Газпром» использовали незаконную схему отмывания денег.