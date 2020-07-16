Политика , 16 июл, 12:38
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Песков назвал противозаконным перекрытие улиц на акциях
Перекрытие улиц в ходе несанкционированных акций, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, является незаконным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
На вопрос журналистов, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей на акциях в городах, он отметил, что на него могут ответить только сотрудники правоохранительных органов, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей.
«Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно», — заключил он.
В Москве вечером 15 июля состоялась несанкционированная акция против поправок в Конституцию.