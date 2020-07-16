Порт Бомонт (Фото: portofbeaumont.com)

Белоруссия закупила у США вторую партию нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает БелТА.

«Сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти», — заявил он.

По словам Тищенко, прибытие танкера ожидается 6–8 августа в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для нефтеперерабатывающих заводов.

Нефть WEB является смесью двух американских и одного канадского сортов нефти и разработана для заводов, ориентированных на российский Urals, уточнил представитель «Белнефтехима».