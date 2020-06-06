Танкер из США с нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды

Фото: Vita Jureviciene / AP

Танкер с 77 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибыл в литовский порт Клайпеды. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на компанию «Белнефтехим».

«В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken», — отметили в концерне. Там уточнили, что это 12-й по счету танкер с нефтью для Белоруссии с начала 2020-го. Общий объем танкерных поставок превысил 1 млн т нефти.

Накануне пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что танкер прибудет в порт Клайпеды на восточном побережье Балтийского моря вечером 5 июня. Оттуда нефть доставят железной дорогой до нефтеперерабатывающего белорусского завода «Нафтан».

Танкер вышел из техасского порта Beaumont в середине мая. Сделка была заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.