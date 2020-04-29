Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

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Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской компании Saudi Aramco. Об этом агентству БелТА сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Это [первая партия] 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», — заявил он.

По словам Тищенко, в мае Белоруссия также должна получить 1,13 млн т нефти из России. Тем не менее Минск продолжит работу с альтернативными источниками.

Пресс-секретарь добавил, что в апреле Белоруссия получила около 2 млн т нефти, из которых 1,56 млн т — российская нефть, остальное — танкерные поставки и собственная добыча.