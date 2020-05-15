В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США

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Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Его слова передает БелТА.

«Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont. Выход из порта запланирован на 17 мая. Прибытие в Клайпеду — в начале июня», — сказал Тищенко.

Он уточнил, что речь идет о нефти сорта Bakken. Из порта Клайпеды в Белоруссию ее доставят по железной дороге, а затем переработают в ОАО «Нафтан».

О начале поставок американской нефти также сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. «С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.

В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам.