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Новости без коронавируса ,  
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В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Его слова передает БелТА.

«Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont. Выход из порта запланирован на 17 мая. Прибытие в Клайпеду — в начале июня», — сказал Тищенко.

Он уточнил, что речь идет о нефти сорта Bakken. Из порта Клайпеды в Белоруссию ее доставят по железной дороге, а затем переработают в ОАО «Нафтан».

О начале поставок американской нефти также сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. «С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.

В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам.

Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco
Экономика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В конце апреля Тищенко говорил, что Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской компании Saudi Aramco. В «Белнефтехиме» 12 мая сообщили о прибытии танкера с саудовской нефтью в Клайпеду.

В конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативные российским источники нефти для работы перерабатывающих предприятий. В январе белорусский лидер говорил, что Белоруссия также договаривается о поставках нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

 

Теги: Белоруссия, нефть, США, танкер
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