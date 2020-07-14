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Премьер Белоруссии сообщил о соглашении на поставку нефти из России

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил журналистам, что подписал с главой правительства России Михаилом Мишустиным соглашение о поставках энергоносителей из России, передает агентство БелТА.

Еще два подписанных главами правительств документа вносят изменения в межправительственное соглашение о строительстве Белорусской атомной электростанции.

«Сегодня подписаны три документа. Это два протокола к межправительственному соглашению о сооружении Белорусской атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь. Все эти соглашения соответствуют интересам Беларуси, более того <...> они являются очень выгодными для нашей страны», — заверил Головченко (видео с его выступлением перед журналистами выложила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева).

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Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц. Однако срок действия российско-белорусского контракта на поставки нефти истек в конце прошлого года, и в первые месяцы 2020 года поставки из России либо не велись вовсе, либо их объем был меньше 2 млн т в месяц. Главным препятствием был вопрос цены, в середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко даже говорил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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