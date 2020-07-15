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Политика ,  
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В Nord Stream AG ответили на заявление США о санкциях против газопровода

Строительство газопровода Nord Stream 2
Строительство газопровода Nord Stream 2 (Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2)

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о подготовке дополнительных санкций против российского газопровода «Северный поток-2» и второй ветки «Турецкого потока» свидетельствует о пренебрежении интересами европейских потребителей и правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG (есть в распоряжении РБК).

Представители Nord Stream AG отметили, что европейские энергетические компании Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в «Северный поток-2» почти €1 млрд каждая. Европейские потребители «заплатят за газ на миллиарды больше», если трубопровод не будет построен.

«Решения по энергетической политике Европейского союза должны быть оставлены европейцам», — считают в компании.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Мы внимательно следим за событиями в США и не можем дать никаких дополнительных комментариев», — сказал РБК представитель немецкой компании Wintershall Dea (один из инвесторов проекта, который не владеет долей в проекте, но обязался предоставить 10% финансирования).

Глава Госдепа Майк Помпео ранее объявил, что США намерены ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока». Он предупредил инвесторов: «Убирайтесь сейчас! Или вы идете на риск». По мнению Помпео, «Северный поток-2» является одним из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Вашингтона примером «нечистоплотной конкуренции». По ее словам, Вашингтон, кроме «силовых приемов», «эффективно действующих инструментов» не имеет.

В начале июля канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Она назвала обсуждаемые в американском конгрессе санкции экстерриториальными и не соответствующими немецкому правовому пониманию.

Позднее глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Соединенные Штаты отказаться от ужесточения санкций в отношении проекта «Северный поток-2», так как это подрывает трансатлантическое партнерство.

В проект газопровода Nord Stream 2 помимо «Газпрома» инвестировали компании из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Мощность трубопровода — 55 млрд куб. м в год, стоимость оценивается в €9,5 млрд.

Теги: Северный поток, санкции, Nord Stream, новости
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