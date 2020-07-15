В Nord Stream AG ответили на заявление США о санкциях против газопровода

Строительство газопровода Nord Stream 2 (Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2)

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о подготовке дополнительных санкций против российского газопровода «Северный поток-2» и второй ветки «Турецкого потока» свидетельствует о пренебрежении интересами европейских потребителей и правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG (есть в распоряжении РБК).

Представители Nord Stream AG отметили, что европейские энергетические компании Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в «Северный поток-2» почти €1 млрд каждая. Европейские потребители «заплатят за газ на миллиарды больше», если трубопровод не будет построен.

«Решения по энергетической политике Европейского союза должны быть оставлены европейцам», — считают в компании.

«Мы внимательно следим за событиями в США и не можем дать никаких дополнительных комментариев», — сказал РБК представитель немецкой компании Wintershall Dea (один из инвесторов проекта, который не владеет долей в проекте, но обязался предоставить 10% финансирования).