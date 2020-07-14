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Экономика ,  
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Работу «Северного потока» приостановили

Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 139,36 +0,2% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Работа обеих ниток газопровода «Северный поток» приостановлена с 14 по 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора проекта Nord Stream AG.

«Интерфакс», ссылаясь на информацию европейских газотранспортных операторов, также передает, что «Северный поток» во вторник утром остановился для проведения плановых профилактических работ.

Ранее о приостановке работы газопровода с 14 по 26 июля сообщил Nord Stream AG.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации <...> необходимы для обеспечения надежного, безопасного и эффективного функционирования сдвоенного трубопровода», — отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

В сообщении компании говорилось, что график техобслуживания согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы выполняются с соблюдением необходимых мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. Первую нитку ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года.

С 2018 года также строится трубопровод «Северный поток-2». В конце прошлого года из-за санкций США подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas приостановила работы. В «Газпроме» в середине февраля сообщили, что газопровод будет запущен в конце года. О том, что «Северный поток-2» заработает к этому времени или в начале следующего года, говорил и президент России Владимир Путин.

Теги: газопровод, техобслуживание, Северный поток
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