Работу «Северного потока» приостановили

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Работа обеих ниток газопровода «Северный поток» приостановлена с 14 по 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора проекта Nord Stream AG.

«Интерфакс», ссылаясь на информацию европейских газотранспортных операторов, также передает, что «Северный поток» во вторник утром остановился для проведения плановых профилактических работ.

Ранее о приостановке работы газопровода с 14 по 26 июля сообщил Nord Stream AG.

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации <...> необходимы для обеспечения надежного, безопасного и эффективного функционирования сдвоенного трубопровода», — отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.