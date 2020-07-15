Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор

Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

От арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требовали уйти с поста перед тем, как поместили в следственный изолятор. Об этом РБК рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая арестованного в СИЗО.

По ее словам, в СИЗО «Лефортово», где содержится под арестом хабаровский губернатор, на него не оказывалось давление. Отказаться от поста от Фургала требовали «в другом месте», сказал губернатор правозащитникам. Кто и где оказывал давление на Фургала, у Меркачевой информации нет.

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2000-х годах. Суд в Москве арестовал его до 9 сентября. Губернатор не признает себя виновным.

После ареста Фургала в Хабаровском крае начались акции протеста. Накануне Меркачева сообщила, что сам глава региона о митингах в его поддержку не знает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в крае нестандартной и резонансной. «Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска или региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально резонансная», — сказал Песков.