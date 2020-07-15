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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Фото: teamnavalny_khv / VK
Фото: teamnavalny_khv / VK

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

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Протестующие требуют выпустить главу региона из СИЗО. По данным «Хабаров.Today», на площади Ленина перед зданием краевой администрации собрались около 150 человек, которые затем двинулись по центральным улицам города.

После этого число участников митинга увеличилось до 500 человек, отмечает портал. Аналогичная акция прошла в Комсомольске-на-Амуре, где поддержать Фургала вышли около 50 человек.

Как уточняет «Интерфакс», шествие в Хабаровске сопровождают полицейские, но не вмешиваются.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
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В УМВД России по Хабаровскому краю не смогли предоставить РБК оперативную информацию. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Сергея Фургала Надежде Томченко.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в середине 2000-х годов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд арестовал губернатора до 9 сентября. Фургал не признает свою вину.

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту
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После его задержания и ареста в Хабаровском крае начались массовые акции протеста, которые в первый день, по разным данным, собрали от 5 тыс. до 35 тыс. человек.

14 июля член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сам Фургал не знает о митингах в его поддержку в Хабаровске, поскольку в его камере не работает телевизор, а правозащитникам запрещено говорить об этом.

Теги: Хабаровск, Сергей Фургал, митинг, новости
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