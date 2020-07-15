В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

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Протестующие требуют выпустить главу региона из СИЗО. По данным «Хабаров.Today», на площади Ленина перед зданием краевой администрации собрались около 150 человек, которые затем двинулись по центральным улицам города.

После этого число участников митинга увеличилось до 500 человек, отмечает портал. Аналогичная акция прошла в Комсомольске-на-Амуре, где поддержать Фургала вышли около 50 человек.

Как уточняет «Интерфакс», шествие в Хабаровске сопровождают полицейские, но не вмешиваются.