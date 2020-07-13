В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

В партии считают, что если указ об отставке Сергея Фургала будет подписан, на замену ему должен прийти представитель ЛДПР. Депутаты выдвинули три кандидатуры - это Михаил Дегтярев, Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

«Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — заявил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры, рассказал Черкасов. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко. «В данном случае речь идет о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты», — отметил Черкасов.

«Три кандидатуры, с которыми определилась фракция. Они поданы в соответствующие кабинеты», — добавил он.