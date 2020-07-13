В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.
«Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — заявил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры, рассказал Черкасов. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко. «В данном случае речь идет о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты», — отметил Черкасов.
«Три кандидатуры, с которыми определилась фракция. Они поданы в соответствующие кабинеты», — добавил он.