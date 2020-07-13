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Дело губернатора Фургала ,  
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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

В партии считают, что если указ об отставке Сергея Фургала будет подписан, на замену ему должен прийти представитель ЛДПР. Депутаты выдвинули три кандидатуры - это Михаил Дегтярев, Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

«Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — заявил он.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры, рассказал Черкасов. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко. «В данном случае речь идет о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты», — отметил Черкасов.

«Три кандидатуры, с которыми определилась фракция. Они поданы в соответствующие кабинеты», — добавил он.

По словам Черкасова, для партии «не доставляет радости обсуждать этот вопрос». «Здесь не стоит вопрос успокоить людей [общественность], <…> они верили, голосовали два года назад, наблюдали, как Сергей работал. <…> Людям небезразлично, почему столь эффективный губернатор … по таким чудовищным обвинениям задержан и доставлен в Москву», — считает он.

О том, что в качестве возможного преемника рассматривается Михаил Дегтярев, ранее сообщил «Коммерсантъ». По его данным, есть еще четыре потенциальных кандидата на пост нового руководителя Хабаровского края. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк (как писала газета, привлечь его к выборам в 2019 году пыталась «Единая Россия»), замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский. Газета со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что Фургала могут отправить в отставку до четверга, 16 июля.

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Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с 2018 года. Он был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировки в период с 2004 по 2005 год. В тот же день его доставили в Москву. Басманный суд арестовал губернатора до 9 сентября. В рамках дела арестованы еще четыре человека. Сам Фургал отрицает свою вину.

С 11 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края проходят митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора. В региональном управлении МВД заявили, что несанкционированные акции были организованы «командой Фургала». В правительстве региона с такой формулировкой не согласились. Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко сообщила РБК, что ей поступили угрозы уголовным делом. 12 июля в СМИ также появлялась информация о том, что Томченко задержала полиция и у нее проходит обыск, однако в своем видеообращении женщина опровергла эти данные.

В понедельник, 13 июля в Хабаровск прибыл вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, чтобы убедиться в том, что местные власти «продолжают выполнять все необходимые для людей функции». Он заявил также, что у граждан есть право выражать свое мнение.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ЛДПР, Сергей Фургал, Хабаровский край, губернатор
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