Кремль назвал «эмоционально резонансной» ситуацию в Хабаровске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников Общество, 14:17 Завод «Ростеха» сообщил о VR-очках для подготовки росгвардейцев Общество, 14:12 Профиты «санитарного кризиса»: как пандемия повлияла на рынок клининга Pro, 14:10 Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны Общество, 14:04 Володин пригрозил украинским политикам выдачей в Россию за слова о Крыме Политика, 14:01 Как массивная цепь стала самым популярным элементом в моде 2020 года Стиль, 13:57 МСП Банк выдал ₽2,5 млрд для поддержки малого и среднего бизнеса​ Пресс-релиз, 13:50 Номера без флага: сколько стоят и как получить Авто, 13:47 Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Бизнес, 13:37 Кремль предложил «не забивать голову» новостями про ручку Путина Общество, 13:32 Песков сообщил о дискуссии по выплате штрафа «Норникелем» в бюджет Политика, 13:27 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 13:26 Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию Общество, 13:17 Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки Общество, 13:16
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Кремль назвал «эмоционально резонансной» ситуацию в Хабаровске

В Хабаровске, где трое суток шли многочисленные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация, заявил Песков
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Администрация президента пока не торопится делать выводы о ситуации в Хабаровске, где с выходных продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако эта ситуация действительно нестандартная и резонансная, заметил он, передает корреспондент РБК.

«Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска или региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально резонансная. В данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора — обвинениях в причастности к убийству. Это очень тяжкое обвинение. Здесь нужно просто набраться терпения», — заявил Песков.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Песков предупредил, что подобные акции в условиях распространения коронавируса могут привести к «эпидемиологическим последствиям». «В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим вниманием относились к себе», — сказал он.

Видео

Представитель президента заявил, что акции в Хабаровске прошли «без провокаций и эксцессов»: «Это очень важно, потому что обязанность правоохранительных органов — не допускать провокаций. И слава богу, что этих провокаций не было». Отвечать на вопрос, понесут ли участники несогласованных акций какое-либо наказание, он отказался, предложив журналистам узнать это у правоохранительных органов.

Песков также прокомментировал слова полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который накануне назвал работу органов власти в крае плохо организованной. «Юрий Трутнев является полпредом президента. Он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными обо всех параметрах развития региона», — сказал Песков, но напомнил, что по некоторым параметрам в регионе наблюдается положительная динамика.

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Политика
Участники митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

«Главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ту ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора Фургала», — заключил пресс-секретарь президента.

Сергея Фургала, экс-депутата Госдумы из фракции ЛДПР, задержали 9 июля. Его обвиняют в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Свою вину Фургал не признал. Источники РБК, знакомые с материалами расследования, сообщили, что показания против губернатора о его причастности к преступлениям дал бывший деловой партнер Фургала, экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году. Он тоже стал одним из фигурантов дела губернатора.

Хабаровский край Фургал возглавляет с 2018 года. На выборах во втором туре с большим отрывом победил действующего губернатора Вячеслава Шпорта, члена «Единой России».

Автор: Полина Химшиашвили
Материалы по теме
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
Политика
Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter