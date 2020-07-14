Кремль назвал «эмоционально резонансной» ситуацию в Хабаровске

В Хабаровске, где трое суток шли многочисленные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация, заявил Песков

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Администрация президента пока не торопится делать выводы о ситуации в Хабаровске, где с выходных продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако эта ситуация действительно нестандартная и резонансная, заметил он, передает корреспондент РБК.

«Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска или региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально резонансная. В данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора — обвинениях в причастности к убийству. Это очень тяжкое обвинение. Здесь нужно просто набраться терпения», — заявил Песков.

Песков предупредил, что подобные акции в условиях распространения коронавируса могут привести к «эпидемиологическим последствиям». «В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим вниманием относились к себе», — сказал он.

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