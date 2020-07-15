В «Бессмертном полку» назвали возможные осенние даты переноса шествия

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, могут провести 2 или 3 сентября. Об этом заявил председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой, передает «РИА Новости».

Помощник президента и экс-министр культуры Владимир Мединский уточнил агентству, что не слышал о планах перенести акцию, однако подчеркнул, что главным является здоровье ее участников. Он указал, что решение будет принято исходя из ситуации с эпидемией.

Ранее возможность проведения шествия осенью из-за эпидемиологической ситуации РБК подтверждал руководитель исполкома «Беcсмертного полка России» Артем Хуторской. По его словам, окончательного решения еще нет, его рассмотрят 16 июля на заседании движения в полном составе.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая. В этом году из-за угрозы коронавируса ее отложили на неопределенный срок. Президент России Владимир Путин предложил в качестве альтернативы провести шествие 26 июля, когда в России отмечается День ВМФ, вместе с морским парадом.