СМИ узнали о планах вновь перенести шествие «Бессмертного полка»

Акция может пройти 2 сентября. Источник «Ведомостей» сообщил, что в Москве подготовка к шествию «Бессмертного полка» пока не началась. Между тем запланированные на 26 июля военно-морские парады состоятся

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть снова перенесено. Новой датой может стать 2 сентября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника (федерального чиновника, человека, близкого к мэрии Москвы, и человека, близкого к руководству одного из регионов).

По информации близкого к мэрии собеседника, подготовка к шествию пока не началась.

Один из источников объяснил перенос марша «Бессмертного полка» ситуацией с коронавирусом, однако другой в качестве причины назвал жаркую погоду и духоту.

На 26 июля также запланированы военно-морские парады, они пройдут в этот день, сообщил «Ведомостям» источник в Минобороны. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности.