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СМИ узнали о планах вновь перенести шествие «Бессмертного полка»

Акция может пройти 2 сентября. Источник «Ведомостей» сообщил, что в Москве подготовка к шествию «Бессмертного полка» пока не началась. Между тем запланированные на 26 июля военно-морские парады состоятся
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть снова перенесено. Новой датой может стать 2 сентября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника (федерального чиновника, человека, близкого к мэрии Москвы, и человека, близкого к руководству одного из регионов).

По информации близкого к мэрии собеседника, подготовка к шествию пока не началась.

Один из источников объяснил перенос марша «Бессмертного полка» ситуацией с коронавирусом, однако другой в качестве причины назвал жаркую погоду и духоту.

На 26 июля также запланированы военно-морские парады, они пройдут в этот день, сообщил «Ведомостям» источник в Минобороны. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности.

Путин перенес акцию «Бессмертный полк» на День ВМФ
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Некоторые регионы уже принимают решение о переносе шествия. Например, накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проведение марша в области откладывается, передает «Комсомольская правда. Орел». Он объяснил это сложной ситуацией из-за распространения коронавируса.

На прошлой неделе руководитель движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил РБК, что окончательного решения о проведении марша 26 июля пока нет. «Мы пока окончательного решения не приняли. Мы занимаемся сейчас согласованием с органами госвласти, мы ориентированы на 26 июля, мы готовы подавать заявку на проведение шествия в этот день, но этот вопрос нашим центральным штабом пока не решен», — сказал Хуторской.

Шествие «Бессмертного полка», как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне, не состоялось 9 мая из-за пандемии коронавируса. Марш отложили на неопределенный срок, а в конце мая президент Владимир Путин предложил провести его 26 июля, в день ВМФ. При этом Путин уточнил, что дата не окончательная и возможен новый перенос, если эпидемиологическая обстановка не будет благоприятна.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Бессмертный полк», коронавирус
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