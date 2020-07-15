СМИ узнали о планах вновь перенести шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть снова перенесено. Новой датой может стать 2 сентября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника (федерального чиновника, человека, близкого к мэрии Москвы, и человека, близкого к руководству одного из регионов).
По информации близкого к мэрии собеседника, подготовка к шествию пока не началась.
Один из источников объяснил перенос марша «Бессмертного полка» ситуацией с коронавирусом, однако другой в качестве причины назвал жаркую погоду и духоту.
На 26 июля также запланированы военно-морские парады, они пройдут в этот день, сообщил «Ведомостям» источник в Минобороны. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности.