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В «Бессмертном полку» заявили об отсутствии решения по дате шествия

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Окончательного решения по проведению акции «Бессмертный полк» 26 июля пока не принято. Об этом РБК заявил руководитель «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Мы пока окончательного решения не приняли. Мы занимаемся сейчас согласованием с органами госвласти, мы ориентированы на 26 июля, мы готовы подавать заявку на проведение шествия в этот день, но этот вопрос нашим центральным штабом пока не решен», — подчеркнул Хуторской.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что организаторы шествия допускают перенос акции на осень, когда на смену летней жаре придет более комфортная прохладная погода. В пресс-службе движения уточнили ТАСС, что возможность переноса мероприятия обсуждается из-за неоднозначной ситуации в регионах по эпидемиологической обстановке.

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В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, вместе с морским парадом. При этом глава государства допустил, что акция может быть вновь перенесена, в соответствии с рекомендациями специалистов из-за ситуации с коронавирусом.

Изначально акция «Бессмертный полк» должна была традиционно пройти 9 мая, однако была перенесена из-за распространения COVID-19. Также был отменен парад Победы, который провели 24 июня.

В мае «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.

Теги: «Бессмертный полк», акция, дата, перенос, новости
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