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Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин не предлагал перенести сроки шествия «Бессмертный полк». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства. И мне неизвестно о новых предложениях в этой связи, пока каких-то новых предложений президента не было», — ответил Песков на вопрос о возможном переносе сроков шествия.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции шествие «Бессмертного полка», проходившего традиционно 9 мая, было отложено на неопределенный срок. В конце мая Путин предложил провести акцию 26 июля — на День ВМФ.

10 июля руководитель проекта «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил, что решение по окончательной дате пока что не принято. Он отметил, что организаторы готовятся к шествию 26 июля, но вопрос с датой остается открытым.

15 июля Хуторской рассказал РБК, что шествие может быть перенесено на осень.

Материал дополняется

Теги: «Бессмертный полк», акция, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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