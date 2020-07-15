Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка»
Президент Владимир Путин не предлагал перенести сроки шествия «Бессмертный полк». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства. И мне неизвестно о новых предложениях в этой связи, пока каких-то новых предложений президента не было», — ответил Песков на вопрос о возможном переносе сроков шествия.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции шествие «Бессмертного полка», проходившего традиционно 9 мая, было отложено на неопределенный срок. В конце мая Путин предложил провести акцию 26 июля — на День ВМФ.
10 июля руководитель проекта «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил, что решение по окончательной дате пока что не принято. Он отметил, что организаторы готовятся к шествию 26 июля, но вопрос с датой остается открытым.
15 июля Хуторской рассказал РБК, что шествие может быть перенесено на осень.