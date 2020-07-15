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Политика ,  
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Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении

Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили еще один военный объект Армении на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты ВС Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», — говорится в сообщении.

На сайте Минобороны Армении говорится, что в ночь на 15 июля обстановка на границе была «относительно спокойной», артиллерия не использовалась.

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Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу, Товузский район, Азербайджан

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе началось 12 июля. Баку заявил об обстрелах, а в Ереване заявили, что группа солдат Азербайджана на грузовике пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения азербайджанцы вернулись на позиции, однако позднее начали обстрел.

На протяжении следующих двух дней обстрелы, в том числе и артиллерийские, на границе двух стран продолжились, сообщалось о потерях с обеих сторон. 14 июля Баку и Ереван сообщили, что обстановка на границе стабилизировалась. Однако спустя несколько часов обстрелы возобновились.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Евросоюз призвали страны прекратить огонь и предложили вернуть наблюдателей из ОБСЕ на приграничную территорию. В Кремле выразили беспокойство из-за взаимных обстрелов Армении и Азербайджана.

Теги: Армения, Азербайджан, граница, боевые столкновения
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