Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении

Фото: mod.gov.az

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили еще один военный объект Армении на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты ВС Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», — говорится в сообщении.

На сайте Минобороны Армении говорится, что в ночь на 15 июля обстановка на границе была «относительно спокойной», артиллерия не использовалась.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе началось 12 июля. Баку заявил об обстрелах, а в Ереване заявили, что группа солдат Азербайджана на грузовике пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения азербайджанцы вернулись на позиции, однако позднее начали обстрел.