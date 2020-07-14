Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию

Мечеть Айя-София (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В Кремле удовлетворены заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил президенту России Владимиру Путину, что доступ в Святую Софию будет оставаться открытым после превращения собора в мечеть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — сказал Песков.

Он отметил, что ситуация со Святой Софией вызвала общественный резонанс среди православных россиян из-за «сакрального значения» храма, однако это остается внутренним делом Турции, в которое Россия не будет вмешиваться. «Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для всех, кто приезжает в Турцию», — указал Песков.