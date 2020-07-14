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Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию

Мечеть Айя-София
Мечеть Айя-София (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В Кремле удовлетворены заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил президенту России Владимиру Путину, что доступ в Святую Софию будет оставаться открытым после превращения собора в мечеть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — сказал Песков.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

Он отметил, что ситуация со Святой Софией вызвала общественный резонанс среди православных россиян из-за «сакрального значения» храма, однако это остается внутренним делом Турции, в которое Россия не будет вмешиваться. «Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для всех, кто приезжает в Турцию», — указал Песков.

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Мечеть Айя-София, Стамбул

Накануне Путин переговорил с Эрдоганом по телефону и обратил его внимание на «значительный общественный резонанс», сопровождавший в России решение турецких властей о смене статуса Святой Софии. В ответ Эрдоган указал, что доступ в собор останется открытым, в том числе для иностранцев, и пообещал сохранить «христианские святыни» храма.

Ранее турецкий президент обвинял страны, критикующие Турцию из-за превращения Софии в мечеть, в неспособности справится с исламофобией на своей территории и указывал, что мнение зарубежных государств не учитывается в этом случае. По его словам, значение имеет только волеизъявление турецкого народа.

10 июля Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле. С 24 июля в храме начнутся богослужения для мусульман, вход в мечеть будет бесплатным.

Теги: Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, собор Святой Софии
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