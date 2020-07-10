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Эрдоган назвал дату начала богослужений в соборе Святой Софии

Богослужения в соборе Святой Софии, который стал мечетью, начнутся 24 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ЮНЕСКО заявили, что «глубоко сожалеют о решении турецких властей»
Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии
Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии (Фото: Kayhan Ozer / AP)

Богослужения для мусульман в соборе Святой Софии, который из музея преобразовали в мечеть, начнутся 24 июля. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Мы планируем открыть собор Святой Софии для богослужения в пятницу, 24 июля, с пятничной молитвой, быстро завершив подготовку», — сказал он.

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По словам Эрдогана, вход в собор станет бесплатным. До этого билет в храм стоил 100 лир, или около 1 тыс. руб.

Посетить мечеть при этом смогут не только мусульмане. «Как и во всех наших мечетях, двери собора Святой Софии будут открыты для всех граждан, местных и иностранных, мусульман и немусульман», — заявил Эрдоган.

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Фотогалерея 

Собор Святой Софии признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. После того как его преобразовали в мечеть, в организации заявили, что «глубоко сожалеют о решении турецких властей, принятом без предварительного обсуждения».

«Собор Святой Софии — это архитектурный шедевр и уникальное свидетельство взаимодействия Европы и Азии на протяжении веков. Его статус музея отражает универсальный характер его наследия и делает его мощным символом диалога», — указала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В организации отметили, что она «должна быть заранее уведомлена о любых таких изменениях, которые при необходимости затем рассматриваются комитетом Всемирного наследия».

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Фото: Emrah Gurel / AP

Собор Святой Софии, построенный в VI веке, изначально был христианским. После того как в XV веке Стамбул и храм захватили османы, он был превращен в мечеть. Позднее он и вовсе стал музеем — соответствующее решение было принято при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке в 1934 году. Спустя 50 лет собор Святой Софии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вновь вернуть сооружению статус мечети Эрдоган предлагал еще в 2019 году. 5 июня президент вновь напомнил об этой идее. В результате 10 июля Государственный совет Турции отменил решение властей от 1934 года о превращении собора в музей, и в тот же день Эрдоган подписал указ о назначении его мечетью.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, собор Святой Софии
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