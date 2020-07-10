Эрдоган назвал дату начала богослужений в соборе Святой Софии

Богослужения в соборе Святой Софии, который стал мечетью, начнутся 24 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ЮНЕСКО заявили, что «глубоко сожалеют о решении турецких властей»

Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии (Фото: Kayhan Ozer / AP)

Богослужения для мусульман в соборе Святой Софии, который из музея преобразовали в мечеть, начнутся 24 июля. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Мы планируем открыть собор Святой Софии для богослужения в пятницу, 24 июля, с пятничной молитвой, быстро завершив подготовку», — сказал он.

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По словам Эрдогана, вход в собор станет бесплатным. До этого билет в храм стоил 100 лир, или около 1 тыс. руб.

Посетить мечеть при этом смогут не только мусульмане. «Как и во всех наших мечетях, двери собора Святой Софии будут открыты для всех граждан, местных и иностранных, мусульман и немусульман», — заявил Эрдоган.