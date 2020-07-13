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Общество ,  
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Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара

Александр Плющев
Александр Плющев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Об этом Александр Плющев сообщил РБК.

В пресс-службе Тверского суда РБК подтвердили данную информацию. «Ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб.», — сообщили в суде.

В конце мая Плющев принимал участие в одиночных пикетах в поддержку задержанного полицией муниципального депутата от московского района Хамовники и специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара.

Азара задержали 26 мая, когда он проводил одиночный пикет в поддержку администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова и Игоря Худякова. Полицейские объяснили задержание Азара указом мэра Москвы о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий во время эпидемии коронавирусной инфекции.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Тверской суд Москвы признал Азара виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и арестовал его на 15 суток. Позднее, 5 июня, Мосгорсуд сократил срок ареста до десяти суток, он вышел из спецприемника 7 июня.

После ареста Ильи Азара в Москве у здания столичного ГУ МВД на Петровке несколько дней подряд проходили одиночные пикеты в поддержку Азара. Среди задержанных на акциях протеста были журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, депутат Мосгордумы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Теги: новости, суд, пикет, штраф, журналист
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