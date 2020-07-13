Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара

Александр Плющев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Об этом Александр Плющев сообщил РБК.

В пресс-службе Тверского суда РБК подтвердили данную информацию. «Ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб.», — сообщили в суде.

В конце мая Плющев принимал участие в одиночных пикетах в поддержку задержанного полицией муниципального депутата от московского района Хамовники и специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара.

Азара задержали 26 мая, когда он проводил одиночный пикет в поддержку администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова и Игоря Худякова. Полицейские объяснили задержание Азара указом мэра Москвы о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий во время эпидемии коронавирусной инфекции.