Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

Юрий Трутнев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, оттуда он поедет в другие регионы Дальнего Востока. Об этом представитель вице-премьера сообщил РБК.

По его словам, в Хабаровском крае проходит совещание с президентом по видеосвязи с участием Трутнева.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявила, что Трутнев прибыл в Хабаровский край с негласным визитом. По информации издания, он приехал в Хабаровск накануне, во время митингов в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Там он встречался с руководством силовых структур и провел закрытое совещание с представителями правительства края.

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