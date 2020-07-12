Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Звезда Болливуда заразилась коронавирусом Общество, 20:09 ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19 Общество, 19:48 СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала Общество, 19:46 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 19:44 Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Общество, 19:37 Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово Политика, 19:07 «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» Спорт, 18:35 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:29 Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1» Спорт, 18:18 На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение Общество, 18:14 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 18:10 В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой Общество, 18:00 Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание Общество, 17:53 РФС заменил игру судье Лапочкину на чемпионате России Спорт, 17:33
Дело губернатора Фургала ,  
0 

СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В Хабаровске на центральной площади имени В. И. Ленина, где находятся участники акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, задержали четырех молодых людей. Об этом сообщает «Интерфакс», корреспондент которого стал свидетелем задержания.

Инцидент произошел уже после часу ночи по местному времени. Перед задержанием полицейские сделали молодым людям предупреждение. Агентство сообщает, что один из них был нетрезв.

В остальном акции протеста в регионе пока проходят без задержаний. 

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
Политика
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровской крае и Амурской области 11 июля. По данным МВД, в первый день в них участвовали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Местные СМИ писали, что на митинг пришли до 35 тыс. участников. В МВД также утверждали, что мероприятие организовала «команда Фургала». В региональном отделении ЛДПР, членом которой является губернатор, заявили о непричастности к акции.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром следующего дня шествия в Хабаровске и других городах возобновилось, хотя, как отмечали СМИ, в них участвовали уже намного меньше людей. Днем протестующие стали расходиться, но ближе к ночи собрались уже в третий раз. Правительство Хабаровского края предупреждало, что все акции сейчас являются несанкционированными, а их участники и организаторы могут понести ответственность. Кроме того, власти указывали, что это повышает опасность распространения коронавируса. Связанные с ним ограничения с началом акций продлили до 26 июля.

Теги: новости, Хабаровск, митинг, Сергей Фургал, задержание, Хабаровский край
Материалы по теме
Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Общество
Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter