СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В Хабаровске на центральной площади имени В. И. Ленина, где находятся участники акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, задержали четырех молодых людей. Об этом сообщает «Интерфакс», корреспондент которого стал свидетелем задержания.

Инцидент произошел уже после часу ночи по местному времени. Перед задержанием полицейские сделали молодым людям предупреждение. Агентство сообщает, что один из них был нетрезв.

В остальном акции протеста в регионе пока проходят без задержаний.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Хабаровскому краю.