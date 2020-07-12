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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле заявили о надежде избежать второй волны коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России сокращается число новых заболевших COVID-19, что позволяет надеяться на отсутствие «острых проявлений» эпидемии в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, удастся ли избежать второй волны заболевания, Песков напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба» и дают профессиональные оценки.

«Они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — сказал Песков.

Число излечившихся от коронавируса в России превысило 500 тыс.
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России за последние сутки выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 727 162 человек. В Москве с начала эпидемии заболели 229,3 тыс.

Президент России Владимир Путин в конце июня сказал, что эпидемия коронавируса в России «отступает». 10 июля Собянин отметил, что вторая волна Москве в ближайшее время не грозит, так как город прошел «пики» заболевания и у жителей столицы выработался коллективный иммунитет. Мэр сказал, что вирусологи «соревнуются» в своих прогнозах и такие предсказания — «вещь неблагодарная».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупреждала, что вторая волна коронавируса может наступить в России «хоть завтра», если люди расслабятся и перестанут соблюдать профилактические меры. По ее мнению, точный прогноз развития заболевания дать невозможно из-за влияния «многих факторов».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, Кремль, коронавирус
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