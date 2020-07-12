В Кремле заявили о надежде избежать второй волны коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России сокращается число новых заболевших COVID-19, что позволяет надеяться на отсутствие «острых проявлений» эпидемии в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, удастся ли избежать второй волны заболевания, Песков напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба» и дают профессиональные оценки.

«Они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — сказал Песков.

В России за последние сутки выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 727 162 человек. В Москве с начала эпидемии заболели 229,3 тыс.