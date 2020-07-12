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Число излечившихся от коронавируса в России превысило 500 тыс.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 11,3 тыс.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За последние 24 часа в России из больниц были выписаны 3 615 человек, ранее заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего за все время эпидемии выздоровели 501 тыс. пациентов.

Количество диагностированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составило 727,1 тыс., за последние сутки в России выявили 6615 новых инфицированных.

За последние 24 часа 130 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались. По состоянию на 12 июля общее число летальных исходов выросло до 11 335.

Материал дополняется.

 

Теги: коронавирус, Россия
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