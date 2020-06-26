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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, эпидемия, отступление, волонтеры
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