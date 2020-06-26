Пандемия коронавируса , 26 июн, 15:17
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Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России
Владимир Путин
Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.
«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
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