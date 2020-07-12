В России за сутки выявили 6 615 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 727 тыс., умерших — 11 тыс.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 6 615 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 727 162.

По данным штаба, у 22,5% новых инфицированных заболевание проходит бессимптомно.

Больше всего случаев COVID-19 за день подтверждено в Москве — 679 человек, всего в столице выявили 229,3 тыс. случая заболевания. На втором месте по числу новых случаев заражения за сутки идет Санкт-Петербург, где заболели 293 человека (всего 27,5 тыс).

Более 200 новых случаев инфицирования за день также выявили в Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае, Нижегородской области, Ямало-Ненецком АО и Иркутской области.