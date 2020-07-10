Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, в Басманном суде рассказал о своей должности в прошедшем времени, передает корреспондент РБК.

«Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — ответил он на вопрос судьи о месте работы.

Фургал также сообщил, что страдает хроническим бронхитом, аллергией на латекс и на медицинские препараты, а также что у него была операция на легком.

Тем не менее Басманный суд Москвы отправил губернатора Хабаровского края до 9 сентября под стражу. Адвокат Борис Кожемякин заявил, что сторона защиты намерена обжаловать арест губернатора.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что в скором времени Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента.