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Дело губернатора Фургала ,  
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Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, в Басманном суде рассказал о своей должности в прошедшем времени, передает корреспондент РБК.

«Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — ответил он на вопрос судьи о месте работы.

Фургал также сообщил, что страдает хроническим бронхитом, аллергией на латекс и на медицинские препараты, а также что у него была операция на легком.

Тем не менее Басманный суд Москвы отправил губернатора Хабаровского края до 9 сентября под стражу. Адвокат Борис Кожемякин заявил, что сторона защиты намерена обжаловать арест губернатора.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что в скором времени Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента.

Избрание меры пресечения хабаровскому губернатору. Фоторепортаж
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Фургал был задержан 9 июля по подозрению в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год. В 2000-х он занимался бизнесом, возглавляя фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума» и компанию по сбору лома черных металлов ООО «МИФ-Хабаровск».

СК России объявил, что против главы региона дали показания фигуранты дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке. Сам Фургал свою вину не признает.

Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в сентябре 2018 года.

 

Теги: Сергей Фургал, губернатор, Хабаровский край
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