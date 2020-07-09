Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Михаил Мурашко (Фото: Kremlin Pool/Global Look Press)

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил он. «Мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо, финальные результаты можно будет озвучить, конечно, когда все будет завершено и подведены итоги, статистические в том числе, лабораторные и так далее», — заявил министр.

Всего углубленная работа ведется над 17 вариантами вакцины, сообщил он. Это наиболее перспективные препараты. Итогом работы станет появление не менее трех-четырех рабочих вакцин, сообщил он.

Испытания вакцин ведется в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве и в Сеченовском университете. В госпитале Бурденко их ведут на добровольцах из числа военнослужащих. Девяти добровольцам из первой группы вкололи один компонент препарата, еще девяти — второй. Спустя пять дней комбинированный вариант вакцины ввели второй группе добровольцев из 20 человек. Участники тестов заявляли, что не испытывают никаких проблем со здоровьем. Исследования препарата планируется завершить до конца июля.