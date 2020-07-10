Суд заявил об отсутствии решения об аресте имущества Сафронова

Адвокат Сафронова Иван Павлов на просьбу РБК прокомментировать это сообщение заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене, в тот же день Лефортовский суд отправил его под стражу до 6 сентября 2020 года.

Следователи считают, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну — о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России — спецслужбе одной из стран НАТО. Иван Павлов сообщил РБК, что речь идет о Чехии.