Суд заявил об отсутствии решения об аресте имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы не выносил решения об аресте имущества советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
«На данный момент решения об аресте имущества Ивана Сафронова не выносилось», — заявила пресс-служба Лефортовского суда.
Ранее банковские счета Ивана Сафронова и его родственников были заблокированы.
О блокировке банковских счетов Сафронова ранее со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщал ТАСС. Как сообщил собеседник ТАСС, заблокировали счета самого задержанного за госизмену журналиста, его матери, сестры и ее мужа. Также в квартирах матери и сестры Сафронова были проведены обыски, добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что его родственников не задерживали, так как они не имеют процессуального статуса по делу Сафронова. ТАСС также указал, что не имеет официального подтверждения об аресте счетов и имущества.