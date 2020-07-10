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Дело Ивана Сафронова ,  
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Суд заявил об отсутствии решения об аресте имущества Сафронова

Иван Сафронов (в центре)
Иван Сафронов (в центре) (Фото: mos-gorsud.ru)

Лефортовский суд Москвы не выносил решения об аресте имущества советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«На данный момент решения об аресте имущества Ивана Сафронова не выносилось», — заявила пресс-служба Лефортовского суда.

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Иван Сафронов

Ранее банковские счета Ивана Сафронова и его родственников были заблокированы.

О блокировке банковских счетов Сафронова ранее со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщал ТАСС. Как сообщил собеседник ТАСС, заблокировали счета самого задержанного за госизмену журналиста, его матери, сестры и ее мужа. Также в квартирах матери и сестры Сафронова были проведены обыски, добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что его родственников не задерживали, так как они не имеют процессуального статуса по делу Сафронова. ТАСС также указал, что не имеет официального подтверждения об аресте счетов и имущества.

Адвокат Сафронова Иван Павлов на просьбу РБК прокомментировать это сообщение заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене, в тот же день Лефортовский суд отправил его под стражу до 6 сентября 2020 года.

Следователи считают, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну — о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России — спецслужбе одной из стран НАТО. Иван Павлов сообщил РБК, что речь идет о Чехии.

Теги: ФСБ, суд, госизмена, новости
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