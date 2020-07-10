Дело губернатора Фургала , 10 июл, 07:38
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В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровске
После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обыски прошли еще у пяти членов ЛДПР, членом которой он является. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель председателя краевой думы Сергей Зюбр.
«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Я знаю, что у двух депутатов точно прошли обыски, у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР были обыски», — добавил он.
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