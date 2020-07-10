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Дело губернатора Фургала ,  
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В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровске

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обыски прошли еще у пяти членов ЛДПР, членом которой он является. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель председателя краевой думы Сергей Зюбр.

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Я знаю, что у двух депутатов точно прошли обыски, у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР были обыски», — добавил он.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: Хабаровск, Сергей Фургал
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