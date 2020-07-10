В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Сергей Кузнецов (Фото: khv.ldpr.ru)

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутатов Законодательной думы региона от ЛДПР Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, их подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд избрал для Козлова и Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца или до 8 сентября», — указали в суде.

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.

Представитель партии уточнил, что арестованные депутаты ранее работали топ-менеджерами металлургического завода «Амурсталь» компании «Торэкс-Хабаровск».