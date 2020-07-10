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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов (Фото: khv.ldpr.ru)

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутатов Законодательной думы региона от ЛДПР Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, их подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд избрал для Козлова и Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца или до 8 сентября», — указали в суде.

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Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.

Представитель партии уточнил, что арестованные депутаты ранее работали топ-менеджерами металлургического завода «Амурсталь» компании «Торэкс-Хабаровск».

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Владимир Жириновский (в центре) во время выступления на ЛДПР. 2019 год

Ранее одним из совладельцев завода «Амурсталь» был бывший деловой партнер губернатора Николай Мистрюков. По словам источника РБК, именно он рассказал об причастности Фургала к убийствам бизнесменов. Совладелец завода в Комсомольске-на-Амуре — жена Фургала.

После задержания губернатора, который состоит в ЛДПР, обыски прошли у еще пяти членов партии, полиция проверяла их квартиры, гаражи и машины. Источник ТАСС говорил, что задержание двух депутатов партии пока не связано с делом Фургала, однако собеседник «РИА Новостей» заявил прямо противоположное.

Накануне Следственный комитет предъявил губернатору обвинение. Его подозревают в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следователей, Фургал причастен к убийствам, совершенным действовавшей в регионе в 2004–2005 годах организованной преступной группировки. Губернатор не признал свою вину.

Теги: Хабаровский край, суд, мошенничество, депутаты
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