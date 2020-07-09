СК сообщил о показаниях на Фургала его соучастников

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Фигуранты дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как организатора преступлений. Об этом говорится в сообщении СК России.

Кроме того, у следствия есть показания свидетелей и потерпевших, указали в ведомстве.

Ранее источник РБК рассказал, что показания на Фургала дал его деловой партнер, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Как сообщал «Коммерсантъ», Мистрюкова задержали в 2019 году, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Фургала задержали ранее 9 июля. Он подозревается в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. По информации источников РБК, речь идет об убийствах бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори.

Член ЛДПР Фургал занял пост губернатора Хабароского края в 2018 году. По данным двух знакомых с ситуацией собеседников РБК, в скором времени Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия президента.