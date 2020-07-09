Володин предложил проверить международные соглашения из-за поправок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
В Кремле ответили на сообщения об отставке Фургала из-за утраты доверия Политика, 13:11 Золотая середина: советы для выбора системы хранения данных компании Pro, 13:04 Федун назначил нового генерального директора «Спартака». Что важно знать Спорт, 12:55 СК сообщил о показаниях на Фургала его соучастников Политика, 12:50 Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Бизнес, 12:49 В Москве увеличат количество зрителей на трибунах до 50% Спорт, 12:49 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 12:47 Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала Политика, 12:45 ЦСКА подписал контракт с бывшим баскетболистом «Чикаго Буллз» Спорт, 12:44 Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР Политика, 12:42 Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице Общество, 12:38 Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты Общество, 12:38 Жириновский пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР Политика, 12:34 Володин предложил проверить международные соглашения из-за поправок Политика, 12:30
Поправки в Конституцию ,  
0 

Володин предложил проверить международные соглашения из-за поправок

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

После принятия поправок в Конституцию необходимо проанализировать существующие международные соглашения и проинформировать зарубежные организации о том, что основной закон теперь доминирует над решениями межгосударственных органов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал одной из ключевых поправку, которая устанавливает главенство Конституции над решениями международных организаций. «После ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций», — сообщил председатель. Володин отметил, что эти соглашения формировали правовое поле России в 1990-е и продолжают действовать до сих пор.

Поправки в Конституцию России вступили в силу
Политика

По мнению Володина, международные органы следует уведомить о соответствующих изменениях и, что Основной закон «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься». Председатель Госдумы пояснил, что Россия должна защищать свой суверенитет и не допускать вмешательства других государств в свои дела.

Венецианская комиссия Совета Европы ранее рекомендовала отказаться от этой поправки в Конституцию. Комиссия напомнила, что Россия, как член Совета Европы, обязана исполнять все решения Европейского суда по правам человека. Комиссия также указала, что поправка позволяет Совету Федерации России увольнять судей Конституционного суда, из-за чего суд будет подвержен политическому давлению.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что поправки полностью легитимны с точки зрения международного права, и аналогичные нормы содержатся в законодательствах других стран «с развитой демократией».

Поправки в Конституцию одобрили 77,92% проголосовавших россиян, против выступили 21,27%. Всероссийское голосование длилось с 25 июня по 1 июля. Всего в нем участвовали 67,97% избирателей. Поправки вступили в силу 4 июля.

Теги: Конституция, поправки в Конституцию, Госдума, Вячеслав Володин
Материалы по теме
Поправки в Конституцию России вступили в силу
Политика
Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика
В Кремле назвали поправки в Конституцию «цементированием» России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter