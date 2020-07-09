Володин предложил проверить международные соглашения из-за поправок

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

После принятия поправок в Конституцию необходимо проанализировать существующие международные соглашения и проинформировать зарубежные организации о том, что основной закон теперь доминирует над решениями межгосударственных органов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал одной из ключевых поправку, которая устанавливает главенство Конституции над решениями международных организаций. «После ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций», — сообщил председатель. Володин отметил, что эти соглашения формировали правовое поле России в 1990-е и продолжают действовать до сих пор.

По мнению Володина, международные органы следует уведомить о соответствующих изменениях и, что Основной закон «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься». Председатель Госдумы пояснил, что Россия должна защищать свой суверенитет и не допускать вмешательства других государств в свои дела.

Венецианская комиссия Совета Европы ранее рекомендовала отказаться от этой поправки в Конституцию. Комиссия напомнила, что Россия, как член Совета Европы, обязана исполнять все решения Европейского суда по правам человека. Комиссия также указала, что поправка позволяет Совету Федерации России увольнять судей Конституционного суда, из-за чего суд будет подвержен политическому давлению.