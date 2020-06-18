Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала не включать или изменить текст поправки о возможности неисполнения противоречащих Конституции международных норм. Комиссия также обеспокоена возможностью увольнять судей КС

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Остальные поправки комиссия не рассматривала.

Изучив текст поправок, позицию российских властей, заключение Конституционного суда России и другие документы, эксперты Венецианской комиссии рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в статью 79. Об этом говорится в заключении, опубликованном 18 июня на сайте комиссии.

Поправка в эту статью предлагает закрепить за Россией право не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Эксперты Венецианской комиссии в заключении указывают на то, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, а статья 46 Конвенции указывает, что исполнение решений суда является обязательным. Венецианская комиссия уже указывала на этот пункт Конвенции и теперь обеспокоена решением вписать указанный принцип в Конституцию.

Эксперты также выразили беспокойство тем, что в Конституцию предлагается включить норму о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента. «Это делает суд подверженным политическому давлению», — говорится в заключении.