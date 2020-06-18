Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции Общество, 19:26 Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей Политика, 19:17 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:15 Собянин не смог назвать ни одной фамилии олигарха Политика, 19:14 Суд отменил оправдательные приговоры по делу о гибели детей на Сямозере Общество, 19:12 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:08 «Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых» Quote, 19:07 ЦСКА подписал контракт с экс-хоккеистом «Ванкувера» Спорт, 19:01 Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье Общество, 18:59 СК опубликовал видео с места стрельбы в жилом доме на севере Москвы Общество, 18:46 Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко Политика, 18:39 Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна Политика, 18:39 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 18:38 Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова Общество, 18:34
Поправки в Конституцию ,  
0 

Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала не включать или изменить текст поправки о возможности неисполнения противоречащих Конституции международных норм. Комиссия также обеспокоена возможностью увольнять судей КС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Остальные поправки комиссия не рассматривала.

Изучив текст поправок, позицию российских властей, заключение Конституционного суда России и другие документы, эксперты Венецианской комиссии рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в статью 79. Об этом говорится в заключении, опубликованном 18 июня на сайте комиссии. 

Поправка в эту статью предлагает закрепить за Россией право не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Эксперты Венецианской комиссии в заключении указывают на то, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, а статья 46 Конвенции указывает, что исполнение решений суда является обязательным. Венецианская комиссия уже указывала на этот пункт Конвенции и теперь обеспокоена решением вписать указанный принцип в Конституцию.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Эксперты также выразили беспокойство тем, что в Конституцию предлагается включить норму о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента. «Это делает суд подверженным политическому давлению», — говорится в заключении.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в Совет Европы, в том числе Россия, и некоторые страны вне этой организации. Задачей Венецианской комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права. Документы на рассмотрение комиссии могут направляться самим государством и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Анализом готовящихся изменений в российскую Конституцию комиссия занялась после петиции, опубликованной на сайте Change.org. В ней была поставлена под сомнение легитимность предложенных изменений в Конституцию и процедуры их принятия.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента. К 13 марта законодательные органы всех регионов поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент. 16 марта законными поправки в Основной закон страны признал Конституционный суд. Для того чтобы поправки вступили в силу, новый вариант Конституции должен быть одобрен на голосовании 1 июля. 

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: поправки, Совет Европы, Венецианская комиссия, Конституция ..., Конституционный суд
Материалы по теме
ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Общество
СМИ узнали возможную дату обращения Путина к россиянам по Конституции
Политика
Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter