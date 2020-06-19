Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Поправки в российскую Конституцию, голосование по которым должно начаться 25 июня, абсолютно легитимны с точки зрения международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Таким образом министр отреагировал на рекомендации Венецианской комиссии изменить или полностью отказаться от поправок в ст. 79 Конституции, которая позволяет России не исполнять решения межгосударственных органов в сфере прав человека.

По словам Лаврова, в законодательстве стран с развитыми демократиями — Германии, Великобритании и других — есть аналогичные нормы, устанавливающие приоритет собственной Конституции над международным правом.

«Я даже не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права», — сказал глава МИДа.