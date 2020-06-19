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Поправки в Конституцию ,  
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Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Поправки в российскую Конституцию, голосование по которым должно начаться 25 июня, абсолютно легитимны с точки зрения международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Таким образом министр отреагировал на рекомендации Венецианской комиссии изменить или полностью отказаться от поправок в ст. 79 Конституции, которая позволяет России не исполнять решения межгосударственных органов в сфере прав человека.

По словам Лаврова, в законодательстве стран с развитыми демократиями — Германии, Великобритании и других — есть аналогичные нормы, устанавливающие приоритет собственной Конституции над международным правом.

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«Я даже не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права», — сказал глава МИДа.

Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В комиссии отметили, что Москва ратифицировала Конвенцию о правах человека, вступив в Совет Европы. Статья 46 этой Конвенции обязывает Россию исполнять решения ЕСПЧ, поэтому в комиссии рекомендовали Москве изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в статью 79, которые закрепляют приоритет российского законодательства над международным.

Кроме того, европейские эксперты выразили озабоченность из-за поправки, которая позволяет Совету Федерации увольнять судей Конституционного суда по постановлению президента. По мнению Венецианской комиссии, это «делает суд подверженным политическому давлению».

Теги: Сергей Лавров, поправки, Конституция
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