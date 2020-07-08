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Дело Ивана Сафронова ,  
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Союз журналистов сообщил об объяснении полицией задержаний на Лубянке

Задержанная участница пикета в поддержку И. Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Задержанная участница пикета в поддержку И. Сафронова у здания ФСБ на Лубянке (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Союз журналистов России (СЖР) обратился в полицию за разъяснениями после задержаний во время одиночных пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщает пресс-служба СЖР.

Согласно сообщению, в МВД ответили, что пикетировавших журналистов задержали из-за нарушения ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции заявили, что одиночные пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«При этом ограничительные меры, касающиеся, например, посещений точек общественного питания, других общественных заведений, в основном отменены», — отметили в Союзе журналистов. Он обратился к уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты.

Кроме того, СЖР обратился к директору ФСБ Александру Бортникову, чтобы получить информацию, связано ли уголовное преследование Сафронова с его журналистской деятельностью.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
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Иван Сафронов

Бывшего военного корреспондента и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали утром 7 июля в Москве. ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбе НАТО представляющие гостайну сведения. По словам его адвоката Ивана Павлова, речь идет о передаче данных Чехии. Суд отправил журналиста под арест на два месяца.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После задержания Сафронова у здания ФСБ на Лубянке журналисты разных изданий провели одиночные пикеты в поддержку своего коллеги. В результате были задержаны около 20 человек, среди которых телеведущая Ксения Собчак, корреспонденты «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и Елена Черненко, корреспондент RT Мария Баронова и другие.

Теги: Иван Сафронов, задержание, пикет, Союз журналистов России
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