Союз журналистов сообщил об объяснении полицией задержаний на Лубянке

Задержанная участница пикета в поддержку И. Сафронова у здания ФСБ на Лубянке (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Союз журналистов России (СЖР) обратился в полицию за разъяснениями после задержаний во время одиночных пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщает пресс-служба СЖР.

Согласно сообщению, в МВД ответили, что пикетировавших журналистов задержали из-за нарушения ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции заявили, что одиночные пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«При этом ограничительные меры, касающиеся, например, посещений точек общественного питания, других общественных заведений, в основном отменены», — отметили в Союзе журналистов. Он обратился к уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты.

Кроме того, СЖР обратился к директору ФСБ Александру Бортникову, чтобы получить информацию, связано ли уголовное преследование Сафронова с его журналистской деятельностью.