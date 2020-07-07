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В аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D

Вход в терминал D Международного аэропорта Шереметьево
Вход в терминал D Международного аэропорта Шереметьево (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Международный аэропорт Шереметьево в Москве возобновит работу терминала D в полном объеме с 27 июля. Об этом сообщила РБК глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Терминал аэропорта заработает с полуночи по московскому времени 27 июля. По словам Захаренковой, такое решение связано «с ожиданием возобновления полетов».

Также она отметила, что с 15 июля для удобства пассажиров, сотрудников и гостей Шереметьево возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП).

«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — заявила Захаренкова. Она подчеркнула, что при обслуживании пассажирских перевозок в Шереметьево соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора, медицинских учреждений.

Источник РБК, близкий к авиавластям, и источник в одной из авиакомпаний говорили, что рассматривался вариант закрытия терминала F. Однако теперь, по данным аэропорта, будут работать два терминала — и F, и D.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе текущего года С, а также D, E и F (международные рейсы).

В марте аэропорт Шереметьево в связи с пандемией коронавируса, закрытием границ и отменой международного авиасообщения сначала закрыл терминалы C и E, а с 1 апреля прекратил работу терминала D.

Все внутренние рейсы стали проходить через терминал B, а для международных (вывозных, гуманитарных, дипломатических) использовался терминал F. В конце апреля в Шереметьево временно закрыли третью взлетно-посадочную полосу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москве ведет переговоры с некоторыми странами об открытии границ, однако каких-либо конкретных решений не принималось.
 

Теги: аэропорт Шереметьево, авиарейсы, границы
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