В аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D

Вход в терминал D Международного аэропорта Шереметьево (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Международный аэропорт Шереметьево в Москве возобновит работу терминала D в полном объеме с 27 июля. Об этом сообщила РБК глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Терминал аэропорта заработает с полуночи по московскому времени 27 июля. По словам Захаренковой, такое решение связано «с ожиданием возобновления полетов».

Также она отметила, что с 15 июля для удобства пассажиров, сотрудников и гостей Шереметьево возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП).

«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — заявила Захаренкова. Она подчеркнула, что при обслуживании пассажирских перевозок в Шереметьево соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора, медицинских учреждений.

Источник РБК, близкий к авиавластям, и источник в одной из авиакомпаний говорили, что рассматривался вариант закрытия терминала F. Однако теперь, по данным аэропорта, будут работать два терминала — и F, и D.