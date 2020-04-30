Шереметьево закрыл ВПП-3 из-за коронавируса

Третья взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Столичный аэропорт Шереметьево из-за коронавируса временно вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы аэропорта.

Как сообщили в Шереметьево, ВПП-3 будет закрыта «до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций».

Из-за резкого уменьшения количества пассажиров Шереметьево оптимизировало графики работы персонала, при этом все сотрудники сохранили свои рабочие места и медицинскую страховку.

С 20 марта в Шереметьево из-за пандемии COVID-19 были временно закрыты два пассажирских международных терминала — E и C, новый терминал, открывшийся в январе 2020 года.

После этого, с 1 апреля, Шереметьево вывел из эксплуатации третий терминал — D. Все внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии» перевели в терминал B. Терминал F стал работать исключительно на международные рейсы.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение сделано только для вывозных рейсов, которыми застрявшие за границей туристы возвращаются домой, дипломатических и правительственных перелетов.